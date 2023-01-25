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أستاذ علوم سياسية: السياحة قد تتحول إلى قاطرة للتنمية والنمو |فيديو

محمد كمال
محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن السياحة قد تتحوّل إلى قاطرة للتنمية والنمو، لأن هذا القطاع قادر على توظيف قدر كبير من القوى العاملة، مضيفًا أن مصر تمتلك الكثير من المزايا النسبة غير المسبوقة في المجال السياحي على مستوى العالم. 

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،  أن الأزمة العالمية الموجودة حاليًا أثرت على السياحة في مصر،  رغم أن الأرقام العالمية في قطاع السياحة في أوروبا والولايات المتحدة تتزايد، خاصة أن العالم احتبس بسبب أزمة كورونا، وهناك حالة نهم كبيرة للسياحة.
 وأضاف أن التحولات الاقتصادية التي تحدث في العالم فتحت الآفاق نحو أسواق سياحة كبيرة، مشيرًا إلى أن  هناك ضرورة للاستفادة من السياحة الصينية والهندية، خاصة أن  هذه الدول أصبحت تحتوي على طبقة متوسطة كبيرة في حاجة إلى السياحة، ومن الضروري العمل على جذب قدر من هذا القطاع. 


 

 

 

العلوم السياسية السياحة نشأت الديهي الولايات المتحدة السياحة الصينية

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