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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: عجز الميزان التجاري يزيد الفجوة التمويلية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تحتل المرتبة الـ53 عالميًا في  مجال السياحة، وفي الشرق الأوسط تحتل القاهرة المرتبة السادسة بعد السعودية وتركيا والمغرب.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري منذ الحرب العالمية الثانية، وتعمل الدولة على سد هذا العجر من خلال السياحة، وعائدات قناة السويس، وتصدير البترول، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. 

وأضاف أن فقدان السياحة في ظل استمرار العجز في الميزان التجاري، يزيد من الفجوة التمويلية، خاصة أن السياحة هي الصناعة الوحيدة التي تزيد من الاحتياطي النقدي الاجنبي بصورة مباشرة خلال فترة قصيرة.

ولفت إلى أن البعض يتصور بأن كل تمثال فرعوني  يكتشف، يزيد من نسبة السياحة، ولكن الحقيقية أن السياحة الثقافية في مصر لا تشكل سوى 10% من السياحة الكلية، فالسائح لا يأتي لمصر لكي يشاهد الأثار فقط. 

 وأضاف أن هناك علاقة ما بين سياحة الثقافة، وثقافة السياحة التي تطلب معرفة معنى كلمة سائح، لأن البعض يعتقد بان السائح عبارة عن رجل يمتلك الكثير من النقود التي يريد أن يبعثرها، رغم أن السائح في الغالب يعمل طوال العام، لكي يجيء لمصر أو لأي دولة، لقضاء فترة الاسترخاء لمدة معينة.

 

عبد المنعم سعيد مجلس الشيوخ السعودية البترول النقدي الأجنبي

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