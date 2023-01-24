مفاجأة.. الزمالك لم يخبر فيريرا بالرحيل

كشف دانيال جونزاليس، المدرب بالجهاز الفني للبرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، مفاجأة، بشأن رحيل الجهاز الفني عن الأبيض بعد الخسارة من غزل المحلة في الدوري المصري.

وقال جزنزاليس مدرب الاحمال في تصريحات صحفية، أن الزمالك لم يخطر فيريرا وجهازه بالرحيل بشكل رسمي.

وأضاف جونزاليس، سمعنا الأخبار، لكن حتى الآن لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي.

وأعلن نادي الزمالك، تشكيل جهازه الفني كاملا، بقيادة أسامة نبيه، المدير الفني الذي جاء خلفا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، والذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى الزمالك خسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وتلقى الزمالك الهزيمة الثالثة بالدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد حامل اللقب بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 26 نقطة في المركز الخامس.

ونشر مرتضى منصور، بيانا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال خلاله "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يعلن قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير".

ويتكون الجهاز الفني للزمالك بعد إقالة فيريرا من:

أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول

أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة الى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.

إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين.

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.