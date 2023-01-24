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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلامة الغذاء تحذر من مخاطر الشيكولاتة والبسكويت على الصحة.. فيديو

الشيكولاتة والبسكوت
الشيكولاتة والبسكوت

 

قالت الدكتورة بسمة سليمان، رئيس لجنة الشكاوى الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، إن الدهون المتحولة قضية عالمية وتحدث عند تناول كميات كبيرة من الدهون المتحولة والتي تؤدي لزيادة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وأضافت "سليمان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من هذا المنطلق صدر قرار رقم 19 لسنة 2022 الخاص بالقاعدة الملزمة للحدود القصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء.

وأشارت إلى أن الاحماض المتحولة هي زيوت أو دهون يتم تصنيعها بشكل معين تحت ضغط وتتشبع بغاز الهيدروجين، وبالتالي تحولت من الصورة السائلة للصلبة.

ولفتت أن الدهون المهدرجة محظورة جزئيا، ولكن وضع حدود للدهون المتحولة بنسبة 2 جرام لكل 100 جرام في الغذاء، وبالتالي هناك تشريع يلزم مصنع الغذاء في الالتزام بهذه النسبة.

وأفادت بأن الهيئة توافقت مع أعضاء اللجنة الفنية للألبان ومنتجاتها على تسمية منتجات الألبان التي تحتوي على زيوت نباتية بأسماء "أنالوج أو شبية أو مشابة".

 

يحتوي على أحماض دهنية

وأوضحت أن الشيكولاتة والبسكويت والسلع الغذائية معظمها يحتوي على أحماض دهنية، ناصحة المواطنين بالاعتدال في تناول أي عنصر غذائي، والحصول على الأغذية من مصادر معلومة، وقراءة بطاقة البيانات على المنتج من حيث مكان التصنيع وتاريخ الصلاحية وظروف التخزين.

امراض القلب المواطنين هيئة سلامة الغذاء السلع الغذائية الشكاوي

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