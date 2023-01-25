استخدم Google Maps بدون إنترنت بهذه الطريقة

يعد تطبيق Google Maps من التطبيقات الضرورية التي يتم الاحتياج إلى معظم الأوقات أثناء السير أو القيادة للوصول إلى بعض الأماكن، ولكن يحتاج الكثير من الأشخاص إلى استخدام التطبيق بدون إنترنت في بعض الأحيان ، ولكن قد لا يعرفون تفعيل استخدامه في وضع عدم الاتصال.

وبحسب موقع Tom's Guide فإنه يمكن استخدام تطبيق Google Maps بدون إنترنت من خلال عدد من الطرق المختلفة، ونعرض بعضها فيما يلي :

كيفية تنزيل Google Maps بدون إنترنت يدويا

الطريقة الأولى :



1. ابحث عن منطقة أو مدينة كبيرة ، وتحديدًا المنطقة العامة التي تحتاج إلى توجيهات لها.

2. اسحب القائمة الموجودة في الأسفل لأعلى حتى تغطي الخريطة.

3. اضغط على قائمة الأزرار الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن وحدد تنزيل خريطة غير متصلة بالإنترنت.

4. قم بالتكبير أو التصغير لتحديد منطقتك ، وتأكد من أن المواقع التي تريدها داخل حدود المستطيل. يتم عرض كمية البيانات التي تتطلبها خريطتك في الجزء السفلي من الشاشة.

5. اضغط على "تنزيل".

الطريقة الثانية :

1. اضغط على صورة ملفك الشخصي لفتح قائمة Google Maps .

2. حدد خرائط غير متصلة بالإنترنت.

3. انقر فوق تحديد خريطتك الخاصة

4. ابحث عن المنطقة التي تريد نسخة منها دون اتصال ، واضغط على "تنزيل" .

تعرض قائمة الخرائط بلا اتصال أيضًا المناطق التي قمت بتنزيلها والمناطق الأخرى الموصى بها ، مما يتيح لك إدارة خرائطك الحالية غير المتصلة وتحديثها.

كيفية تنزيل Google Maps في وضع عدم الاتصال بشكل تلقائي

الطريقة الأولى :

أفضل طريقة لضمان وصولك إلى التنقل في Google Maps عند عدم الاتصال بالإنترنت هي التأكد من تهيئة تطبيقك لتنزيلها تلقائيًا عند بدء رحلتك.

تعتمد هذه الطريقة على وجود إشارة خلوية أو Wi-Fi ، ولكنها تضمن أيضًا أن Google Maps لن تفقد موقعك في منتصف رحلتك.

1. افتح Google Maps وابحث عن وجهتك.

3. اضغط على الاتجاهات ثم ابدأ ، أو اضغط على أيقونة البدء في أسفل الشاشة.

4. احصل على القيادة، وستقوم Google Maps بتنزيل المسار بالكامل وتخزينه بأمان طوال مدة الرحلة.

الطريقة الثانية :

1. افتح قائمة Google Maps من خلال النقر على رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا.

2. حدد خيار "خرائط بلا اتصال" واضغط على رمز الترس في أعلى اليمين.

3. تأكد من تشغيل "التنزيل التلقائي للخرائط الموصى بها".

4. قم بالتبديل إلى التحديث التلقائي للخرائط غير المتصلة بالإنترنت، وسيضمن ذلك أيضًا عدم تعثر مساحة تخزين هاتفك بالخرائط القديمة وغير الضرورية التي تم حفظها.

5. ويمكن تعيين تفضيلات التنزيل أيضًا هذه التنزيلات على Wi-Fi فقط إذا كنت لا تريدها على البيانات الخلوية الخاصة بك.