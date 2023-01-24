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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما هي أفضل النذور التي يتقرب بها العبد لربه؟ أحمد كريمة يكشف عنها

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن أفضل النذور ، هي التي تراعي المجتمع وحال الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع، فالآن الناس في حاجة إلى التوسعة عليهم.


وأضاف أحمد كريمة، في لقائه على الفضائية المصرية، أن إطعام الطعام هو عمل إنساني، لقوله تعالى ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ).


الأكل من النذر

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذا نذر الانسان نذراً لله فلا يجوز أن يطعم منه اهله  وانما يخرج للفقراء والمساكين والمقصود بالاهل هنا اولاده وزوجته ووالديه او الجد والجدة  أما الاخوات فيمكن اطعامهم منه  إذا كانوا فقراء.

حكم نسيان النذر


نذرت إذا رزقني الله بالولد سأذبح شيئا وقد رزقني الله الولد والآن لا أذكر هل قلت خروفا ام بقرة فماذا أفعل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


ورد "ممدوح"، قائلًا: أن الأصل في الوفاء بالنذر هو براءة الذمة من الجائز الوفاء بالادنى لكن الأكمل ان تذبح الأعلى لتوفي ذمتك.

حكم من نذر نذرًا ونسيه؟، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.

وأجاب فخر، قائلًا: فى هذه الحالة اذا تذكر ما نذره وجب عليه ان يقضي النذر، واذا لم يتذكر ومادام تعذر عليه اداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه ان يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.

أحمد كريمة الأزهر أفضل النذور اطعام الطعام حكم نسيان النذر

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