غدا .. على الهلباوى يحيى حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوى

يحيى المنشد علي الهلباوي، حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي، غدا الخميس 26 يناير الجارى ويبدأ الحفل فى تمام السابعة مساء .

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

وكان على الهلباوي، قد قال إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".

وأضاف علي الهلباوي، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قدم أغنية "دويتو" مع المطرب أحمد سعد خلال شهر رمضان الماضى، وأغنية أخرى مع عدد من الشباب "إحنا هنقدم للناس حاجة جيدة لأن الشارع فيه حاجات كتير، وبنسعى إننا نقدم حاجة محترمة".