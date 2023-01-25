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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العربية اتفحمت.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بشارع قناة السويس

صدى البلد

 

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري بنفق قناة السويس، في الطريق المؤدي من كوبري محرم بك إلى وسط مدينة الإسكندرية.

وشهد نفق قناة السويس اصطدام 3 سيارات ما نتج عنه وقوع 3 إصابات، ودفعت قوات الأمن بـ3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

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وتلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم في طريق قناة السويس المؤدي من كوبري محرم بك بوسط الإسكندرية، إلى طريق الكورنيش، حيث إن أحد سائقي السيارات لف عكس الاتجاه بسبب السرعة الزائدة، ما نتج عنه تصادم سيارتين بها.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم 3 سيارات ملاكي، ما أدى لتحطم إحداها بالكامل، ووقوع مصابين.

وبدأت قوات الأمن بالتعامل مع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين حالاتهم، كما تم فرص كردون حديدي حول موقع الحادث حتى انتهاء المعاينة، ونقل المصابين للمستشفى، ما سبب شللا مروريا في ذلك الاتجاه المؤدي إلى الكورنيش.

فيما تم تحويل السيارات إلى الاتجاه العلوي لتسلك طريق شارع أبو قير لحين رفع حطام السيارات.

وعزا شهود عيان سبب الحادث إلى انفجار إطار سيارة مما أدى قائدها إلى فقدان السيطرة وتجاوزها الجزيرة في منتصف الطريق، واصطدامها بسيارتين آخرتين بالاتجاه المعاكس.   

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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