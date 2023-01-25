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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذروا هز الأطفال.. أب ينهي حياته ابنه الرضيع في بريطانيا |تفاصيل صادمة

أب يقتله ابنه الرضيع
أب يقتله ابنه الرضيع ببريطانيا- الصورة MEN MEDIA

قد يبدو أنه من الخيال تحوّل لحظة هز أب لابنه الرضيع إلى نهاية مأساوية ينتهي فيها وجوده من الحياة مثلما حدث مع أب بريطاني يبلغ من العمر 26 عامًا وابنه الرضيع الذي يبلغ من العمر 8 أسابيع، فما تفاصيل الحادث المأساوي المروع؟.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، فقد أدين البريطاني أوليفر مايلي بإنهاء حياة ابنه الرضيع بسبب هزّه بما شبه بـ “قوة حادثة سيارة” على مدار مرتين.

وقف الأب البريطاني من مدينة بيرنلي بولاية لانكشاير أمام محكمة بريستون البريطانية بصفته مُدان بإنهاء حياة طفله الرضيع “هابيل” الذي توفي بعد 3 أيام من “هز" والده له بعنف داخل السيارة.

الطفل الرضيع -الصورة MEN MEDIA

تفاصيل الحادث المروع 

واعترف الأب البريطاني بأنه “هز” ابنه الرضيع في مناسبتين منفصلتين على الأقل، لافتة إلى أنه في المرة الأخيرة قبل وفاته توقف عن التنفس حتي أنه ارتبك في لحظتها وقام بالاتصال فورًا على والدته وابن عمها أيضًا قبل أن يستدعي “سيارة إسعاف” للطفل.

وبين الأب البريطاني أن ابنه الرضيع توفي بعد نقله إلى مستشفى بلاكبيرن الملكي، واصفاً ما فعله تجاه ابنه بأنها “مجرد لحظة جنون” لم يكن يعرف أن ابنه سيُصاب على إثر ذلك بجروح خطيرة، وأنه لم يكن ينوى قتله مطلقاً، كما أنه كان ينتظر وجود ابنه بفارغ الصبر، خاصة أنه يواجه مشاكل في الإنجاب.  

الأب المتهم -الصورة MEN MEDIA
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