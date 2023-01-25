طريقة تحضير بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بمذاق لا يقاوم وشكل شهي.



المقادير لعمل بسكويت

2 كوب دقيق

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بودرة = 200 جرام

4 ملاعق كبيرة زيت

نصف كوب زبدة أو سمن أو زيت حسب المتوفر

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كيس فانيليا



الطريقة لعمل بسكويت

- في وعاء عميق يوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والزبدة ونخفقهم جيدا بمضرب يدوي حتى يصبح كريميا وناعما، وهذه خطوة مهمة حتى يكون البسكويت هشا وخفيفا.

- يضاف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد، ولو العجينة طرية جدا نضيف ربع كوب دقيق، حتى تصبح العجينة ناعمة ولا تتشقق عند التشكيل.

- نقوم نعمل كرات صغيرة من البسكويت ونضغط عليها بطرف شوكة.

- توضع في صينية مدهونة زيت أو بها ورق زبدة وتوضع في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 7 دقائق أو حتى يأخذ لونا ذهبيا خفيفا من الأسفل.

- يترك ليبرد ويقدم بالهنا والشفا.