عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط

بسكوت
بسكوت

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بمذاق لا يقاوم وشكل شهي. 

 

كسر الروتين .. طريقة عمل شاورما الدجاج

سهلة وصحية.. طريقة عمل سمك فيليه بالفرن


المقادير لعمل بسكويت 

2 كوب دقيق 
بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة 
كوب سكر بودرة = 200 جرام 
4 ملاعق كبيرة زيت 
نصف كوب زبدة أو سمن أو زيت حسب المتوفر 
ملعقة صغيرة بيكينج بودر 
كيس فانيليا 


الطريقة لعمل بسكويت 

- في وعاء عميق يوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والزبدة ونخفقهم جيدا بمضرب يدوي حتى يصبح كريميا وناعما، وهذه خطوة مهمة حتى يكون البسكويت هشا وخفيفا.

- يضاف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد، ولو العجينة طرية جدا نضيف ربع كوب دقيق، حتى تصبح العجينة ناعمة ولا تتشقق عند التشكيل. 

- نقوم نعمل كرات صغيرة من البسكويت ونضغط عليها بطرف شوكة.

- توضع في صينية مدهونة زيت أو بها ورق زبدة وتوضع في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 7 دقائق أو حتى يأخذ لونا ذهبيا خفيفا من الأسفل. 

- يترك ليبرد ويقدم بالهنا والشفا.

شاورما طريقة عمل الدجاج السكر دقيق طريقة عمل سمك فيليه البسكويت ملعقة صغيرة السك طريقة عمل شاورما الدجاج دقاىق البسكوت طريقة عمل سمك ورما طريقة عمل سمك فيليه بالفرن بيكينج بودر كوب زبدة لزيت لون ذهبي طريقة عمل شاورما بيكنج بودر كسر الروتين ملعقة كبيرة شاورما الدجاج ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دولار يشربه|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد تصريحات «المستوردين»

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل.. أحلى من الجاهز

طريقة سهلة وبدون تعب.. كيفية تحضير كيك الفانيليا السريع| فيديو

أفكار لـ المدارس .. طريقة عمل الكيكة الحادقة

زي المحلات.. طريقة عمل تارت جلاش بالبلح |فيديو

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يشارك في معرض الكتاب.. الجوهري: تطبيق "نور" لدعم وتطوير الكفاءات العلمية والبحثية الخاصة بذوي الهمم

وزير الدفاع السويدي يغري الناتو للموافقة على الانضمام للحلف.. ماذا قال؟

سقوط عصابة تسرق عدادات المياه من داخل العقارات في القاهرة

يعكس مكانة مصر.. مدبولي يؤكد مواصلة دعم الدولة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة: إصدارات بأسعار مخفضة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة

رئيسة وزراء إيطاليا تشعل أزمة جديدة فى ليبيا | ما القصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

العناية الإلهية تنقذ الجميع| القصة الكاملة لانهيار عقار البحيرة

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

فيديو

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. ماذا سيحدث بالطقس خلال الساعات المقبلة ؟

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

تعرف على سر تحول إياد نصار إلى أصلع وبدين .. فيديو

كاميرات المراقبة وآثار الدم كلمة السر.. الداخلية تكشف ملابسات قتل شخص لصديقه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ