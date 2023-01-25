طريقة تحضير بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بمذاق لا يقاوم وشكل شهي.
المقادير لعمل بسكويت
2 كوب دقيق
بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة
كوب سكر بودرة = 200 جرام
4 ملاعق كبيرة زيت
نصف كوب زبدة أو سمن أو زيت حسب المتوفر
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
كيس فانيليا
الطريقة لعمل بسكويت
- في وعاء عميق يوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والزبدة ونخفقهم جيدا بمضرب يدوي حتى يصبح كريميا وناعما، وهذه خطوة مهمة حتى يكون البسكويت هشا وخفيفا.
- يضاف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد، ولو العجينة طرية جدا نضيف ربع كوب دقيق، حتى تصبح العجينة ناعمة ولا تتشقق عند التشكيل.
- نقوم نعمل كرات صغيرة من البسكويت ونضغط عليها بطرف شوكة.
- توضع في صينية مدهونة زيت أو بها ورق زبدة وتوضع في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 7 دقائق أو حتى يأخذ لونا ذهبيا خفيفا من الأسفل.
- يترك ليبرد ويقدم بالهنا والشفا.