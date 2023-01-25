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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي عن دعوته للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي: تعبر عن العلاقات الأخوية الممتدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء: "من دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء الهندي لأكون بينكم غدًا مشاركًا في الاحتفال بذكرى  يوم الجمهورية ذلك اليوم الذي بدأ فيه بلدكم الكبير تدشين حلقة كبيرة من تاريخه العظيم.

وشكر الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته  رئيس الوزراء الهندي على تلك المبادرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أنه يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين البلدين.

 

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