السيسي عن دعوته للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي: تعبر عن العلاقات الأخوية الممتدة

قال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء: "من دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء الهندي لأكون بينكم غدًا مشاركًا في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية ذلك اليوم الذي بدأ فيه بلدكم الكبير تدشين حلقة كبيرة من تاريخه العظيم.



وشكر الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته رئيس الوزراء الهندي على تلك المبادرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أنه يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين البلدين.



