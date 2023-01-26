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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: هناك اعتراض من نقابة الأطباء على مشروع قانون "المسئولية"

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تناقش خلال الفترة الحالية مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة وعدد من النواب.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك إعتراض من جانب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية ، مؤكدا أن هناك تشاورات ولقاءات اخرى مع المخصتين حتى يعطى قانون المسئولية الطبية المريض حقه ولا يظلم الطبيب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".

لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية الحكومة النواب المريض

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