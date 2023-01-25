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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائق بالفيوم يعثر على مبلغ خيالي ويتعامل مع الموقف بطريقة غير متوقعة

سائق الفيوم يعثر
سائق الفيوم يعثر على مبلغ خيالي

تعتبر الأمانة من الأخلاق الكريمة التي تحرص الأسر والمؤسسات التعليمية على تربية النشىء عليها، إلا أنها في الوقت الحالي بدأت تتراجع بعض الشىء في مجتمعاتنا أمام عوامل مادية تدفع البعض أحيانا للتراجع عن هذه الصفة النبيلة، لكن المصريين دوما ما يفاجئوا الجميع في أحلك الظروف. 

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وضرب السائق الأمين ابن محافظة الفيوم مثلا في الأمانة حينما تركت إحدى السيدات مبلغا ماليا كبيرا في السيارة، ورغم ظروف هذا السائق الصعبة واحتياجه للأموال لم يقبل على نفسه أن يأخذ هذا المبلغ المالي ويحل به أزماته، و أعلى من قيمة الأمانة ليضرب المثل لكل المصريين بأن الخير سيظل في بلادنا، وأصر السائق الأمين على رد المبلغ لصاحبته رافضا أن يدخل "قرش حرام على زوجته وأولاده".. على حد تعبيره.  

ورغم احتياجه لأى قرش فى هذا التوقيت ، ورغم أن عليه أقساط ملزم بسدادها لثمن التاكسى الذى يعمل عليه، لم يقبل أحمد طنطاوى السائق الامين،  أى مال حرام يدخله على أطفاله وزوجته ، عقب عثوره على مبلغ 116 الف جنيه تركتهم سيدة فى التاكسى الذى يعمل عليه .

ويقول أحمد طنطاوى - السائق الأمين الذى عثر على مبلغ 116 ألف جنيه تركتهم  إحدى السيدات  فى التاكسى الذى يعمل عليه: مساء يوم الواقعة كنت أعمل على التاكسى الخاص بى, وأثناء توجهى إلى عملى بالتاكسى ركبت معى سيدة  توصيلة إلى بنك القاهرة فرع الفيوم ، وفوجئت بعد نزولها بفتاة ركبت التاكسى بعدها ،  تخبرنى بوجود حقيبة بها أموال كثيرة   وسلمتها  لى فوجدت بالحقيبة  مبلغ 116  ألف جنيه ،  وقمت بالإعلان عنها فى التواصل الاجتماعى  ، حتى فوجئت بزوج السيدة صاحب الحقيبة  بتصل بى ، فتوجهت بالحقيبة إلى قسم شرطة الفيوم ثان ، وتقدمت بمحضر أمام المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان ، وحضرت السيدة صاحبة المبلغ وتم تسليمها المبلغ بالكامل بعد مراجعته ،  وعرضت على مكافأة نظير أمانتى وعثورى على المبلغ ، ألا أننى رفضت ذلك.

 الرزق الحلال

أضاف أحمد :  الانسان يجب ان يعيش بالرزق الحلال ، فبالرغم من أن على ديون لسداد ثمن التاكسى تصل الى 35 ألف جنيه ، إلا اننى متمسك بالحلال، فعقب عثورى على المبلغ، كنت أعيش  حالة من الرعب والقلق وبعد ان سلمت الحقيبة بالمبلغ  لاصحابها ارتحت نفسيا .

ويضيف سيد طنطاوى  عم السائق الامين، الحمد لله الواحد يتشرف بيك فى أى مكان وأحمد لما وجد الفلوس مشاعرة كانت اكبر من الناس اللى ضاع منها الفلوس.

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