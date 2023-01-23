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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

100 هيكل عظمي بالفيوم.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

مقبرة حمير الفيوم
مقبرة حمير الفيوم

عرضت فضائية العربية تقريرا عن العثور على 100 هيكل عظمي لحمير مدفونة بمحافظة الفيوم، وهي الواقعة الثالثة من هذا النوع، حيث تم اكتشاف مقبرة للحمير، مدفونة بعدما قام البعض بذبحها وسلخ جلودها،,

 

ووفقا للتقرير، عثرت الأهالي على أكثر من 100 هيكل مذبوح، وهو الأمر الذي آثار خوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فكرة طرح تلك اللحوم في الأسواق للمواطنين.

 

وكانت المقبرة متواجدة في محيط محمية وادي الريان، وعلى الفور شكل رئيس مركز المدينة لجنة من الطب البيطري، للتحقيق في الواقعة.

كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

 

وتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين،  وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

محافظة الفيوم الغش التجاري الطب البيطري لحوم الحمير قانون العقوبات

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