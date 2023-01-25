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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 ملايين دولار |خالد الغندور يعلن تفاصيل صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الأهلي المقبلة في موسم الانتقالات الشتوية الحالية. 

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي خارج مصر حاليا لحسم الصفقة الاخيره للفريق بالميركاتو الشتوي. 

 

وأضاف خالد الغندور أن الصفقة ستكون مهاجم سوبر لدعم الفريق مشددا أن الصفقة ستكلف خزينة الأهلي فوق ال ٣ مليون دولار 

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وتابع خالد الغندور الأهلي يقترب من حسم الصفقة ويتبقي الرتوش الاخيره فقط.

 

وأكمل أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يسير بخطى ثابتة في الدوري والكاس وطور من أداء اللاعبين وحقق نتائج إيجابية. 

 

وأضاف خالد الغندور أن الجماهير باتت تثق في كولر للغاية. 

 

وتابع أن الاهلي يعد الفريق الوحيد الذي يشارك في كاس العالم للأندية باعتباره وصيف القاره الأفريقية وليس البطل.

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