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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترد الصفعة لأوروبا.. عقوبات إيرانية على 34 فردًا وكيانًا

إيران
إيران

فرضت إيران ، اليوم الأربعاء ، عقوبات على 34 فردًا وكيانًا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ردًا على إجراءات مماثلة تم اتخاذها بشأن رد طهران على الاحتجاجات المستمرة منذ شهور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات تشمل إجراءات مالية ، بما في ذلك حظر الحسابات والمعاملات في الأنظمة المصرفية الإيرانية ، وكذلك "حظر إصدار التأشيرات والدخول" إلى إيران.


تعد إيران هي واحدة من أكثر دول العالم معاقبة ، حيث استخدمت القوى الغربية على مدى العقود الأربعة الماضية مجموعة من الإجراءات العقابية في محاولة لدفع التغيير.

وقالت طهران يوم الثلاثاء إنها سترد على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المستمرة منذ شهور والتي اندلعت بسبب وفاة محساء أميني في الحجز
 

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