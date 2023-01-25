عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة.. مؤسسة "حياة كريمة" تشارك بجناح خاص في معرض القاهرة للكتاب

حياة كريمة
حياة كريمة

تشارك مؤسسة "حياة كريمة" لأول مرة بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54، والمقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جناح مؤسسة حياة كريمة، خلال افتتاح فعاليات المعرض رسميًا اليوم، يرافقه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتعتزم المؤسسة من خلال الجناح الخاص بها تنظيم عدة فعاليات طوال أيام المعرض، تتضمن التعريف بالمشروع القومي "حياة كريمة"، واستضافة مجموعة من الأطفال من قرى مبادرة "حياة كريمة" لتعريفهم بالدور الذي تقوم به حياة كريمة، وتشجيعهم وحثهم على أهمية القراءة، فضلًا عن عرض المنتجات والمشغولات اليدوية لسيدات  من قرى حياة كريمة لمساعدتهن فى تسويق المنتجات والمساعدة فى تطوير المشروع وتطوير عملهن.

 كما تتضمن الفعاليات بعض الزيارات من سفراء حياة كريمة.

كانت مؤسسة حياة كريمة شاركت في ندوة بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب العام الماضي في دورته ال53، بهدف تسليط الضوء على محور بناء الإنسان مع إبراز محور البنية التحتية في المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

يذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار : على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

IMG-20230125-WA0035
IMG-20230125-WA0035
IMG-20230125-WA0034
IMG-20230125-WA0034
IMG-20230125-WA0033
IMG-20230125-WA0033
IMG-20230125-WA0032
IMG-20230125-WA0032

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

ألمانيا تعلن الحرب على روسيا.. تفاصيل

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية: التبادل الاقتصادي بين مصر والهند تجاوز 7.5 مليار دولار

بيان عاجل من بايدن بشأن استعداد الجيش الأوكراني لهجوم مضاد

إصابة فلسطيني وشرطي إسرائيلي في اشتباكات بمخيم شعفاط

عرض الأربعاء.. موبايل iPhone 7 بسعر 2800 جنيه فقط

الرئيس السيسي : الاستثمارات الهندية فرصتها كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية

البنك الأهلي يوافق على رحيل ناصر منسي مقابل ثنائي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال.. انتبه هذه الأعراض مؤشر للعقم

نفسي أحلق شنبه.. أجمل صور جمعت وفاء الكيلاني وتيم حسن

فستان جريء ولون مختلف.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

شنطة بمبلغ صادم.. شريف طانيوس يثير الجدل من جديد| شاهد

فيديو

شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

الشقة اتدمرت.. حريق هائل في منزل المطربة جواهر | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ