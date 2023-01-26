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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان ... نتائج الامتحانات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي  جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023  وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب باقرب وقت و بدء اجازة منتصف العام الدراسي . 

و كشفت إدارة جامعة حلوان ان الكلية انهت اعمال تصحيح الامتحانات  ، و قد بدأت اعمال التصحيح من اليوم الاول لامتحانات الفصل الدراسي الاول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لاعلان نتائج الامتحانات فى اقرب وقت 

كما كشفت إدارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها  عبر الموقع الالكتروني بالكلية و يمكن الاطلاع عليها عبر الضغط هنا 

و يمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الاول عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني لكل كلية و تسجيل الدخول بأستخدام رقم الجلوس و اسم الطالب . 

 ونوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لتجنب حجبها . 

الفصل الدراسي الأول العام الدراسي جامعة حلوان Jobs Education

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