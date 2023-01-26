«الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار بالوطن العربي».. مؤتمر بجامعة عين شمس السبت المقبل

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي”، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بنظامي الحضور المباشر والأونلاين.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها؛ الأدوار الجديدة لمؤسسات تعليم الكبار بالوطن العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الحديثة لتعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، إلى جانب متطلبات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على تعليم الكبار في الوطن العربي، والذكاء الاصطناعى ومهارات التعلم الذاتي، بالإضافة إلى خطط وبرامج واستراتيجيات ومناهج تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور منظمات المجتمع المدنى في تطوير برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، وكذلك تمكين المرأة العربية من أجل المشاركة الإيجابية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتنمية المهنية المستدامة لمعلمى الكبار في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي، وتعليم الكبار والتمكين التقني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي.

كما يبحث المؤتمر دور محو الأمية التكنولوجية كضرورة حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.. صيغ وتجارب عربية وعالمية، وأيضًا الاتجاهات الحديثة في إدارة وتمويل مشروعات تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور وسائل الإعلام والاتصال الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وأخيرًا تحديات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي.

يشارك بالمؤتمر كوكبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي بصفة عامة وتعليم الكبار بصفة خاصة، من مصر والوطن العربي.

والجدير بالذكر يواصل مكتب جوائز جامعة عين شمس انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة عين شمس لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها المتميزين في مختلف المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحائزين على الجوائز المرموقة ، اجتماعاته وعقد اجتماعه الخامس والعشرون بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عقد مكتب الجوائز اجتماعه الخامس والعشرين مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز متنوعة في مجالات متعددة، ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 24 يناير 2023.

واستضاف الاجتماع الخامس والعشرين الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس.