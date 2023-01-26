زاهي حواس يعلن عن كشف أثري عالمي اليوم من سقارة

العالم على موعد مع كشف أثري جديد بصحبة العالم الأثري الدكتور زاهي حواس ، وأعين الاعلام العالمي ستتخذ القاهرة الكبري نقطة انطلاق اعلامية توثق للتاريخ.

من جانبه يعلن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة وذلك اليوم الخميس ٢٦ يناير الجاري في مؤتمر صحفي عالمي.



وأضاف "حواس" على هامش محاضرة له في معرض رمسيس وذهب الفراعنة الذى اقيم في متحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية منذ عدة ايام ، انه يبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي، والملكه عنخ اسن آمون من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية، وسوف يعلن هذا العام عن إكتشافات داخل هرم الملك خوفو.

وأكد "حواس" أن مصر آمنة وهي البلد الوحيد التي أقيم فيها عرض لأكبر بيوت أزياء في العالم مثل ديور في الهرم وإستيفانوا ريتشي أمام معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، ودعي حواس الشعب الأمريكي لزيارة مصر.



ووقع حواس الكتاب الخاص بمعرض رمسيس وذهب الفراعنة، للحضور.