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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق محدود بحظيرة ماشية في أبو قرقاص

إخماد حريق محدود
إخماد حريق محدود بأبوقرقاص

استطاعت قوات الحماية المدنية بالمنيا إخماد حريق محدود إندلع داخل حظيرة ماشية بإحدى قري مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، ورجحت التحريات الأولية للبحث الجنائي نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية ملك محمد. س باحدي قري مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تم إخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين أنه نشب بالحظيرة الملحقة بالمنزل دون إصابات بشرية أو خسائر مادية ورجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والمعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.
 

المنيا السيطرة على حريق الاجهزة الامن اخماد حريق محدود

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