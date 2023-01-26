عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 يناير.. إعلان نتائج المشروع البحثي "قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق يوم 30 -31 يناير 2023 مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" .

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث

txt

جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعه الخامس والعشرين مع أعضاء هيئة التدريس

و الذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامه كلية الطب ، وكان الباحث الرئيسى للمشروع الدكتورة وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة  كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة فى الدكتور عمر الشهاوي و الدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد و مستشفيات الدمرداش و وزارة الصحة و السكان فى مصر.

 

وكان قد احتفلت اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، باليوم السنوى لمكافحة العدوى باستعراض نتائج زيارات فريق عملها المكون من أساتذة عدد من الجامعات ومن المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية على الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية التابعة لها للوقوف علي مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى.

وحصدت جامعة عين شمس المركز الأول بين جميع الجامعات في تطبيق معايير مكافحة العدوى، وكانت أكثر مستشفيات جامعة عين شمس تميزا بين المستشفيات الجامعية هى مستشفى المسنين ، أكاديمية القلب، مستشفى عين شمس التخصصى، زرع النخاع ومستشفى الأطفال.

وزارة الصحة المستشفيات الجامعية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس مستشفيات الجامعات المصرية الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

4 وصفات قرآنية تزيل الهم وتكشف الغم وتهدي النفس.. الشعراوي ينصح بها

انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ