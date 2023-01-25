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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتمي | تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على إقالة فيريرا

صدى البلد

أكد أحمد صالح ، نجم الزمالك الأسبق ، أن تغيير البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق أمر كان حتمياً بسبب العناد والأخطاء وهذه الأمور واردة في عالم كرة القدم.


وقال صالح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة ( المحور) إن الزمالك سيعود للانتصارات من خلال أبناءه موضحاً أن أسامة نبيه أحد أبناء الزمالك المخلصين.


وأوضح أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يستحق التكريم خاصة أنه قدم الكثير للفريق الأبيض في المرحلة الماضية.


وأشار إلى أن الزمالك اختار القرار الصائب برحيل المدير الفني جيسفالدو فيريرا وهو الأمر الذي يقتضي تكريمه وإقامة احتفالية له للخروج من الباب الكبير.
 

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