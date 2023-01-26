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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنحبك يا صاصا.. هنادي مهنى تهنئ صلاح عبد الله في عيد ميلاده

صدى البلد

احتفلت الفنانة هنادي مهنى، بعيد ميلاد الفنان القدير صلاح عبد الله، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة معه برفقة زوجها، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة والعافية.. بنحبك يا عم صاصايا طيب". 

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا، في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

صلاح عبد الله هنادي مهنا هنادي مهني الفنانة هنادي مهني

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