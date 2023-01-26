"تسلا" تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

أعلنت شركة (تسلا) الأمريكية - عملاق صناعة السيارات الكهربائية - تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة.
ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإن نتائج الأعمال الفصلية لـ (تسلا) عن الربع السنوي الأخير من عام 2022، سجلت من خلالها إيرادات وأرباحا أعلى من التوقعات، وبلغت الأرباح المعدلة لشركة (تسلا) نحو 1.19 دولار لكل سهم، بينما توقع المحللون أرباحا عند 1.13 دولار لكل سهم مقارنة بنحو 2.52 دولار لكل سهم في الربع الثالث.
أما الإيرادات، فقد قفزت إلى 24.32 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات قياسية في تاريخ الشركة، كما تجاوزت بها التوقعات عند 24.16 مليار دولار بعد إيرادات بحوالي 17.72 مليار دولار في الربع الثالث.