عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"تسلا" تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

صدى البلد

 أعلنت شركة (تسلا) الأمريكية - عملاق صناعة السيارات الكهربائية - تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة.


ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإن نتائج الأعمال الفصلية لـ (تسلا) عن ‏الربع السنوي الأخير من عام 2022، سجلت من خلالها إيرادات وأرباحا ‏أعلى من التوقعات، وبلغت الأرباح المعدلة لشركة (تسلا) نحو 1.19 دولار لكل سهم، بينما توقع المحللون ‏أرباحا عند 1.13 دولار لكل سهم مقارنة بنحو 2.52 دولار لكل سهم في الربع ‏الثالث.‏


أما الإيرادات، فقد قفزت إلى 24.32 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات قياسية في ‏تاريخ الشركة، كما تجاوزت بها التوقعات عند 24.16 مليار دولار بعد إيرادات ‏بحوالي 17.72 مليار دولار في الربع الثالث.‏

 

تسلا السيارات الكهربائية صناعة السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

4 وصفات قرآنية تزيل الهم وتكشف الغم وتهدي النفس.. الشعراوي ينصح بها

انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ