"تسلا" تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

أعلنت شركة (تسلا) الأمريكية - عملاق صناعة السيارات الكهربائية - تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة.



ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإن نتائج الأعمال الفصلية لـ (تسلا) عن ‏الربع السنوي الأخير من عام 2022، سجلت من خلالها إيرادات وأرباحا ‏أعلى من التوقعات، وبلغت الأرباح المعدلة لشركة (تسلا) نحو 1.19 دولار لكل سهم، بينما توقع المحللون ‏أرباحا عند 1.13 دولار لكل سهم مقارنة بنحو 2.52 دولار لكل سهم في الربع ‏الثالث.‏



أما الإيرادات، فقد قفزت إلى 24.32 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات قياسية في ‏تاريخ الشركة، كما تجاوزت بها التوقعات عند 24.16 مليار دولار بعد إيرادات ‏بحوالي 17.72 مليار دولار في الربع الثالث.‏