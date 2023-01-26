تحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية على محلات تجارية بالعريش

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء حملة تفتيش تموينية على المحلات التجارية والسوبر ماركت بالعريش، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء.

10 محاضر

وأكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية متنوعة، وذلك أثناء حملة على المحال التجارية والأسواق بمدينة العريش، منها 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية والإعلان عن الأسعار، ومحضر للتصرف في دقيق مدعم، ومحضر آخر لنقص وزن رغيف الخبز.

وقالت مدير عام المديرية إنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر عن وقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت استمرار تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق بمدن سيناء لضبط الأسعار والإعلان عنها في مكان واضح أمام المواطنين.