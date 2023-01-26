طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وتحذيرات لـ 9 مناطق

يُتوقع أن يسود المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، أجواء باردة صباحا بشكل لافت؛ خاصة في المناطق الشمالية والوسطى؛ حيث تصبح الأجواء معتدلة مع ساعات النهار.

فيما أشار المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكوّن السحب الرعدية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.