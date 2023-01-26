عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وتحذيرات لـ 9 مناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

يُتوقع أن يسود المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، أجواء باردة صباحا بشكل لافت؛ خاصة في المناطق الشمالية والوسطى؛ حيث تصبح الأجواء معتدلة مع ساعات النهار.

فيما أشار المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل).

ارتفاع هائل في صادرات النفط السعودية

السعودية.. الأرصاد تحذر من أمطار الشهر المقبل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكوّن السحب الرعدية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

المملكة العربية السعودية طقس السعودية مكة المكرمة أمطار رعدية طقس السعودية اليوم المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد السعودية المركز الوطني للأرصاد السعودي أرصاد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

موضوعات متعلقة

دعاء مولد النبي.. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب

نجحت قواتنا المسلحة في اقتحام قناة السويس.. ننشر بيانات نصر أكتوبر 73

200 طائرة و2000 مدفع وإسقاط ثلث طائرات العدو|49 عامًا على نصر أكتوبر

عوائد الأمن والاستقرار.. 700 مليار جنيه استثمارات بـ سيناء ومدن القناة.. إنفوجراف

اليمن: إعلان الحوثي البحر الأحمر وباب المندب منطقة عسكرية يهدد الملاحة العالمية

من 5 محاور.. الحكومة تكشف الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

الحكومة تكشف عن خطة عاجلة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 

نواقض الوضوء .. احذر 9 مبطلات وتعلم كيفية الطهارة في 7 خطوات

ترشيحاتنا

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى الممتاز| أبرز عناوين صباح البلد

الداخلية الكويتية توجه تحذيرا بسبب طقس اليوم.. تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر احتفالات يوم الجمهورية الهندي

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 يناير 2023

بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

الصبي الذهبي.. القصة الكاملة لكشف أسرار حديث الساعة بعد 2300 عام من تحنيطه

نشرة المرأة والصحة|4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟.. بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ