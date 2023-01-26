سيدة تسأل: جوزي عايزني أصرف معاه.. وداعية ترد: ساعديه

سألت إيمان، سيدة متصلة، خلال برنامج "بنت أكابر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، قائلة إنها كانت متزوجة منذ فترة وكانت متفقة هي وزوجها أن تعمل، وكان مرحبا جدا بالفكرة.

وأضافت: "عندما عملت الآن فرض علي إجباريا وليس اختياريا وضع نصف مرتبي فى مصاريف المنزل، وأنا متضايقة.. هل حرام علي إني أقف فى وشه؟".

وردت دينا أبو الخير عليها قائلة: "الذمة المالية للمرأة هو شيء أقره الشرع، وتلك الذمة تكون من أى مال لها سواء عملها أو ميراثها، وهذا شيء مختلف عن الهدايا أو مصروفها الخاص بها".

وأوضحت أن الظروف الحالية تغيرت، وبالتأكيد في المنزل المسلم الطيب من الطبيعي أن تقوم الزوجة بمساعدة زوجها، معقبة: "من الممكن أن طريقة العرض لم تكن جيدة كفاية، وكان من المفترض أن يقول لها الأمر بشيء من الحب، وساعدي زوجك فى مصاريف المنزل".