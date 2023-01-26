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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

18 اتفاقية.. صحة الشيوخ تشيد بنتائج الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى الهند

على مهران رئيس لجنة
على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

أشاد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،  بنتائج الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند والتى جاءت بعد دعوته لحضور احتفالية الاستقلال، والتى نتج عنها 18 اتفاقية و8 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات، كما أعلن رئيس وزراء الهند زيادة الاستثمارات الهندية هذا العام  لـ 12 مليار دولار.

وأضاف النائب الدكتور على مهران ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  سبق وزار الهند فى عام ٢٠١٦, ولكن هذه الزيارة تعتبر تاريخية، نظرا لكونه ضيف الشرف الرئيسي الاحتفالية والتى تعنى دبلوماسيا، أن الرئيس السيسى هو الضيف الاهم فى الاحتفالية.  

 وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن دولة الهند من أقوى ٥ دول على مستوى العالم اقتصاديا، وأن اجتماع الرئيس مع رجال الأعمال فى الهند، سوف يكون له تأثير كبير في توسيع التعاون بين البلدين .

وأكد النائب الدكتور على مهران، أن الزيارة سوف تساهم فى تطور العلاقة بين مصر الهند من مرحلة التعاون التجاري، إلى مرحلة أكثر تطورا وقد تصل إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،وخلق تحالف متكامل سواء صناعي او زراعى او تجاري.

وشدد النائب على أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  حريص على المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة . 

علي مهران لجنة الصحة مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الهند

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