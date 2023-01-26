"بيطري الشرقية": ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

زأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بمراكز بلبيس وفاقوس - أبو حماد - أبو كبير و مدينة العاشر من رمضان" بالإشتراك مع الجهات المعنية "الرقابة التموينية بمراكز بلبيس- فاقوس -أبو حماد - أبوكبير و مدينة العاشر من رمضان"، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن بتلك المراكز.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير ١٢ محضر مخالفة وضبط ٩ أطنان و٧٢٩ كجم لحوم ودواجن مخالفة بينها ١٨٦ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و٣٠٠ كجم دجاج و٨ أطنان و١١٨ كجم لحوم مصنعة مجهولة المصدر وبدون بيانات و٨٩٠ كجم مفروم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و١٦٠ كجم مفروم دجاج و75 كجم مفروم دجاج، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.