إيران تحكم بالإعدام على امرأة حامل لحرقها صورة خامئني

أصدر النظام الإيراني حكما بالإعدام على سيدة كردية حامل، وذلك بتهمة إشعال النار في صورة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتواجه الامرأة الكردية الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

وتراجعت مساحات المظاهرات والحركات الاحتجاجية في إيران، تحت وابل الإعدامات للمعارضين، الذين شاركوا في الاحتجاجات وتتهمهم السلطات بقتل رجال الأمن والنظام، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يتحدّى المتظاهرون السلطات رغم مرور 4 أشهر على انطلاق حركة الاحتجاج، وهو ما يقول إن المظاهرات الايرانية ما زالت نار تحت الرماد لم تهدأ بعد.

ونفذت الحكومة 4 إعدامات على خلفية أحداث مرتبطة بالتظاهر. لكنّ الغضب الذي أطلقته وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر ، بعد توقيفها لمخالفتها قواعد لباس المرأة في البلاد، لا يزال يشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلد.