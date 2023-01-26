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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنظم معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار.. رابط التسجيل

البحث العلمي والتكنولوجيا
البحث العلمي والتكنولوجيا

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن إقامة معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 فبراير القادم، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم أنشطة الأكاديمية بنشر ثقافة الابتكار والاختراع، والمساهمة في خلف بيئة محفزة للابتكار والمساعدة في تسويق الابتكار، ومخرجات البحث العلمي وفتح افاق جديدة امام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم.

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ودعا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كافة الجهات المعنية بالابتكار والاختراع الي المشاركة في المعرض بهدف خلق بيئة داعمة للمبتكرين واتاحة المزيد من فرص المنافسة ودعم أفكار المجتمع العلمي من ناحية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة واحتياجات المجتمع كما انه يعد فرصة لتسويق افكار ومنتجات المبتكرين

للاستفسار والتسجيل في فعاليات المعرض على الرابط التالي

https://forms.gle/9Z6nssbjuYDQX1tSA

المنيا نائب محافظ المنيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ثقافة الابتكار تنمية الاقتصاد الابتكار والاختراع المشاركة في المعرض معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار

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