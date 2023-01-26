أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنظم معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار.. رابط التسجيل

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن إقامة معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 فبراير القادم، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم أنشطة الأكاديمية بنشر ثقافة الابتكار والاختراع، والمساهمة في خلف بيئة محفزة للابتكار والمساعدة في تسويق الابتكار، ومخرجات البحث العلمي وفتح افاق جديدة امام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم.

ودعا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كافة الجهات المعنية بالابتكار والاختراع الي المشاركة في المعرض بهدف خلق بيئة داعمة للمبتكرين واتاحة المزيد من فرص المنافسة ودعم أفكار المجتمع العلمي من ناحية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة واحتياجات المجتمع كما انه يعد فرصة لتسويق افكار ومنتجات المبتكرين

للاستفسار والتسجيل في فعاليات المعرض على الرابط التالي

https://forms.gle/9Z6nssbjuYDQX1tSA