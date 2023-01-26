عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت قصف الصواريخ.. وزيرة الخارجية الفرنسية تتحدي روسيا وتزور أوديسا

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى مدينة “أوديسا” الأوكرانية، في رسالة لإظهار دعم بلادها لأوكرانيا.

ونشرت وزيرة الخارجية الفرنسية رسالة عبر تويتر قائلة:” في أوديسا لإبراز دعم فرنسا لسيادة أوكرانيا اليوم كما كان الحال في الأمس”.

قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا بأوكرانيا في بيان له، أفاد فيه بالأماكن التي ضربتها روسيا في أوكرانيا، قائلا: “تضررت منشأتان أساسيتان للطاقة في منطقة أوديسا”.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية، إلى عدم وقوع إصابات وداعيًا سكان المدينة إلى الاحتماء في الملاجئ.

وذكر أن منشأتين للطاقة تضررت في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا في سلسلة جديدة من الضربات الروسية على البلد صباح الخميس، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية بالمنطقة.

أوكرانيا أوديسا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

تفاصيل أزمة محمود كهربا في مباراة القمة وعقوبة لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يقرر صرف مكافأة للعاملين بمستشفي قليوب المركزي

بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية بمطروح.. إجراءات عاجلة بشأن عدم وضوح امتحان العلوم

بالأحضان.. لحظة توديع لاعبي الزمالك لـ فيريرا.. فيديو

"اهبد وتنجح"| مواقف وطرائف في أوراق إجابة طلاب الأول والثاني الثانوي

البراءة تقترب لـ محمود كهرباء.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

2 فبراير.. الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

مكشوفة وجريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بملابسها| شاهد

بقي دكتور.. النمل يكتشف مصابي السرطان من البول| دراسة مثيرة

‎ طريقة عمل بيتزا البطاطا | بأسهل الخطوات

فيديو

خبراء يكشفون لـ رويترز موعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

ومن أحياها.. طبيب مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة سعودية.. فيديوجراف

تحذيرات من الشبورة.. فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ