تحت قصف الصواريخ.. وزيرة الخارجية الفرنسية تتحدي روسيا وتزور أوديسا

قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى مدينة “أوديسا” الأوكرانية، في رسالة لإظهار دعم بلادها لأوكرانيا.

ونشرت وزيرة الخارجية الفرنسية رسالة عبر تويتر قائلة:” في أوديسا لإبراز دعم فرنسا لسيادة أوكرانيا اليوم كما كان الحال في الأمس”.

قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا بأوكرانيا في بيان له، أفاد فيه بالأماكن التي ضربتها روسيا في أوكرانيا، قائلا: “تضررت منشأتان أساسيتان للطاقة في منطقة أوديسا”.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية، إلى عدم وقوع إصابات وداعيًا سكان المدينة إلى الاحتماء في الملاجئ.

وذكر أن منشأتين للطاقة تضررت في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا في سلسلة جديدة من الضربات الروسية على البلد صباح الخميس، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية بالمنطقة.