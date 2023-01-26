إصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي على طريق سوهاج- البحر الأحمر

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، عند الكيلو 70 اتجاه محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفاده ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مقر الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي طريق البحر الأحمر عند الكيلو 70 في اتجاه محافظة قنا، حيث اختلت عجلة القيادة بيدي السائق؛ ما أدى إلى إصابة كل من:

"ر. ع. ب- 35 سنة- بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وس. س. ف- 35 سنة- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ول. م. ع- 6 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وف. ن. ن- 8 سنوات- باشتباه كسر بالزراع الأيمن"، جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.