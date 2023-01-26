عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي على طريق سوهاج- البحر الأحمر

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، عند الكيلو 70 اتجاه محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفاده ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مقر الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

بسبب خلافات مالية.. حبس صياد تعدى على آخر بـ"خرطوش" في سوهاج

ستينية تُنهي حياتها شنقًا داخل منزلها في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي طريق البحر الأحمر عند الكيلو 70 في اتجاه محافظة قنا، حيث اختلت عجلة القيادة بيدي السائق؛ ما أدى إلى إصابة كل من:

"ر. ع. ب- 35 سنة- بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وس. س. ف- 35 سنة- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ول. م. ع- 6 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وف. ن. ن- 8 سنوات- باشتباه كسر بالزراع الأيمن"، جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قنا مستشفى سوهاج الجامعي البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

محتوى فاضح ومكسب 1000 دولار أسبوعيا.. القصة الكاملة لضبط صاحبة قناة يوميات أنوش|صور

موضوعات متعلقة

نشرت ورقة الأسئلة.. محافظ سوهاج يقرر وقف معلمة 3 أشهر

ترشيحاتنا

زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يقرر صرف مكافأة للعاملين بمستشفي قليوب المركزي

بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية بمطروح.. إجراءات عاجلة بشأن عدم وضوح امتحان العلوم

بالأحضان.. لحظة توديع لاعبي الزمالك لـ فيريرا.. فيديو

"اهبد وتنجح"| مواقف وطرائف في أوراق إجابة طلاب الأول والثاني الثانوي

البراءة تقترب لـ محمود كهرباء.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

2 فبراير.. الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

مكشوفة وجريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بملابسها| شاهد

بقي دكتور.. النمل يكتشف مصابي السرطان من البول| دراسة مثيرة

‎ طريقة عمل بيتزا البطاطا | بأسهل الخطوات

فيديو

خبراء يكشفون لـ رويترز موعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

ومن أحياها.. طبيب مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة سعودية.. فيديوجراف

تحذيرات من الشبورة.. فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ