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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية.. حبس صياد تعدى على آخر بـ"خرطوش" في سوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة حبس صياد في بداية العقد الثالث من العُمر، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على صياد آخر وإطلاق عيار خرطوش عليه من سلاح كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابة الأخير بإصابات متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو "عبد العال. ع. ع- 22 عامًا- صياد- مصاب برش خرطوش في الساق اليسرى وكدمات بالرأس".

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وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أبو بكر. س. هـ- 20 عامًا- صياد- ويقيم بذات الناحية"؛ إثر تعديه عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته في الساق اليُسرى وكدمات بالرأس؛ بسبب الخلافات المالية القائمة فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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