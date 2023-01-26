تطورات عاجلة في ملف الصفقات الجديدة بـ الأهلي

كشف مصدر بالأهلي، عن آخر تطورات الصفقات الجديدة بالنادي، مؤكدا أن المفاوضات تجري في منتهي القوة لحسم ملف التعاقد مع مهاجم جديد لضمه للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر إن الأهلي لم يفقد الأمل رغم صعوبة الموقف نظراً لان كل الفرق متمسكة بلاعبيها في فترة الانتقالات الحالية، مضيفا "هناك محاولات مضنية يقوم بها محمود الخطيب رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات رغم حملة التشكيك التي يتعرضان لها".

وأوضح أن "الصعوبات التي تواجه الثنائي تتمثل في الرواتب السنوية التي بات يطلبها اللاعبون وتصل إلى قرابة 40 مليون جنيه".

وتابع "ورغم تلك الصعوبات لكن هناك محاولات مكثفة للتعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الإنتقالات الشتوية قبل نهاية الفترة يوم 31 يناير".

السفر للمغرب

وتغادر بعثة الأهلي إلي المغرب مساء السبت للدخول في معسكر مغلق هناك إستعداداً لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في تمهيدي بطولة كأس العالم للاندية التي ستقام في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي ومعه خالد مرتجي منسقاً عاماً بجانب حنان الزيني مدير التراخيص واللوائح وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وسمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني وقائمة اللاعبين المكونة من 23 لاعبا.

التدريبات

وقرر مارسيل كولر المدير الفني عودة الفريق الأحمر للتدريبات غداً ثم يخوض مرانه الأخير السبت قبل السفر للمغرب مساء ذات اليوم.

ويناقش كولر مع معاونية القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة وتضمن 23 لاعبا فقط، وينتظر كولر الموقف النهائي من المفاوضات التي يجريها أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق للتعاقد مع مهاجم جديد حيث يسابق الزمن وإن كان قد توصل لاتفاق واللاعب في طريقة للقاهرة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة .

وكان الجهاز الفني قد قام بتسجيل 26 لاعبا في القائمة الأولي التي تم إرسالها للفيفا يوم 13 يناير بينهم الثلاثي الجديد خالد عبدالفتاح وكريستو ومروان عطية وكذلك محمود كهربا ، ويحق للأهلى إضافة أي صفقة جديدة يتعاقد معها حتي يوم 30 يناير الجاري.