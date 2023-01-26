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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتذارات بالجملة.. لجنة الإسماعيلي تتسلم مهام عملها الأحد لحين انتخاب مجلس جديد

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الموعد المحدد لانتهاء اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من كافة أعمال التسليم والتسلم من مجلس إدارة نادى الإسماعيلى المستقيل ، تمهيداً لتسليم النادى إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شئونه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادى الإسماعيلي وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023.


وتؤكد الوزارة أنه وخلال الأيام الماضية جرت العديد من المشاورات مع العديد من الرموز الرياضية والشخصيات العامة ممن لديهم ارتباط بمحافظة الإسماعيلية وناديها العريق ولكنها قوبلت بالاعتذارات المتتالية عن تولي مسئولية النادى خلال تلك الفترة الانتقالية ، وهو الأمر الذى سعت معه الوزارة لتوفير كل المساندة للجنة الخاصة بالتسليم والتسلم ومنذ قبول استقالة المجلس السابق بشكل رسمي لتسيير كل ما هو عاجل وضرورى ومنها استمرار فتح باب القيد أمام النادى الإسماعيلي وإنهاء بعض الأزمات العالقة منذ فترة والخاصة بعقود بعض اللاعبين إضافة إلى منع الإيقاف والخاص بالغرامات الموقعة على النادى ، والبدء في نهو الإجراءات الإدارية الخاصة ببدء عملية تسليم المقر الاجتماعي والرياضى للنادى الإسماعيلي، علماً بان اللجنة الحالية تبذل جهدها الكامل لتقديم الدعم والمساندة بشكل مستمر للجهاز الفني للنادى من اجل إعادة الاستقرار لفريق كرة القدم. 


ومن المقرر أن يتم الإعلان يوم الأحد المقبل عن كامل تشكيل اللجنة التي ستدير النادى الإسماعيلي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للنادى والتي ستضم في تشكيلها المدير التنفيذي ومدير النشاط والمدير المالي إضافة إلى بعض الرموز الرياضية الكبيرة ممن نعول عليهم في إعادة الاستقرار إلى النادى الإسماعيلي وفى ضوء استمرار المساندة والدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة لكافة الإجراءات القانونية والإدارية لمسيرة النادى الإسماعيلي العريق.

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