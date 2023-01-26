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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل استئناف المسابقة غدا.. ميركاتو شتوي ساخن لأندية الدوري الإماراتي

ماتيوس بيريرا لاعب
ماتيوس بيريرا لاعب الوحدة الإماراتي

دخلت أندية الدوري الإماراتي الميركاتو الشتوي الجاري بنشاط كبير ؛ لترتيب أوراقها، خاصة وأن المرحلة المقبلة، سنتشهد منافسات قوية في كل المراكز مع دخول الدوري الإماراتي مواجهات الدور الثاني( مرحلة الحسم)  بدءً من الجولة الرابعة عشر والتي تبدأ غدا الجمعة .


وانطلق الميركاتو الشتوي من 11 من الشهر الجاري، ويستمر حتى 8 من فبراير المقبل.
باتت المنافسة مشتعلة في صدارة جدول الرتيب بعد أن خطف شباب الأهلي لقب" بطل الشتاء" من الشارقة الذي تراجع للمركز الثاني، إلا أ فارق النقطة بين الفريقين ، يزيد من إثارة وترقب مباراتيهما المقبلة بالجولة الـ14 ، في الوقت الذي دخل فيه أكثر من فريق في صراع الصراع .


دائمًا ما تكون صفقات الشتاء ليس كبيرة في العدد؛ فكل فريق يبحث عن نواقصه في بعض المراكز فقط، وبعض الأندية لا تدخله لقناعاتها بالقائمة التي تمتلكها، كما مددت بعض الأندية عقود بعض اللاعبين ممن تألقوا، أو اقتربت عقودهم على النهاية، لقطع الطريق أمام المنافسين، فيما النشاط الأكبر في الميركاتو الجاري في الأندية التي تنشد التقدم من المراكز المتأخرة.


أبرمت أندية الدوري الإماراتي؛ حتي اللحظة 28 صفقة محلية وأجنبية، كان لفريق النصر نصيب الأسد منها بـ 6 صفقات قوية، فيما جاؤ فريق دبا بالمركز الثاني بـ 5 صفقات ، ونرصد صفقات الميركاتو الشتوي في كل نادٍ في التقرير التالي ..


صفقات النصر
1 - سعود عبدالرزاق
2 - سلطان الشامسي
3 - عبد العزيز صنقور
4 - سمير ميميشيفيتش
5- بينيل مالابا 
6- محمد برغش 


صفقات الظفرة
1 - جورجي ميلانوف
2 - تياجو دي ليونكو


صفقات عجمان
1- روكي مارسيان


صفقات العين
1- تيد يدفاي


صفقات الوحدة
1- فاكوندو كروسبزكي
2- ماتيوس بيريرا


صفقات البطائح
1- عمر أحمد
2-حمد البلوشي 
3-جيفرسون دوغلاس 
4- كوامي بونسو 


صفقات دبا
1- إدواردو ناسيمينتو دا سيلفا جونيور (ايدو)
2- روجريو ألفيس دوس سانتوس (شينا)
3- بيدرو هنريك دى كاسترو سيلفا سوليا
4- حبيب يوسف محمد عبد الله
5- عبد الله خميس جمعه


صفقات خورفكان
1- فابيو آبرو 
2- رافاييل دودو 


صفقات الوصل
1- لويس مارسيلو 
2- جوليان بابلو 


صفقات اتحاد كلباء
1- عبدالله ديابي
 

صفقات شباب الأهلي
1- طارق أحمد


صفقات بني ياس
1- خليل الحمادي

الدوري الإماراتي أندية الدوري الإماراتي الميركاتو الشتوى النصر الظفرة

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