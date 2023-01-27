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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم من ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات

صدى البلد

من ترك الْجمعة ثلاثا من غير ضرورة أحبط الله عمله، هكذا قالت دار الإفتاء المصرية، فى ردها على سؤال جاء اليه مضمونة:"حكم ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات ؟". 

حكم من ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات

الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أوضح حكم العبد الذي يصلي جميع الصلوات ولا يصلي الجمعة، قائلاً: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ) حسنه الشيخ الألباني في " صحيح ابن ماجه".

وأشار الى أن ذلك يدفع المسلم إلى ضرورة المحافظة على صلاة الجمعة وألا يتخلف عنها إلا لعُذر كالسفر أو المرض أو كان في عمل لا يستطيع الخروج منه أثناء الجمعة، فإنه يقضيها ظهرًا.

وأكد على عِظًم إثم من يترك صلاة الجمعة إلا لعذر، لافتًا إلى أن محافظة الإنسان على جميع الصلوات وتركه للجمعة لا يجوز، وأن الصلوات التي حافظ عليها تضيع عليه؛ لحبط عمله بتركه للجمعة.

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هل من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا ؟


وأشار إلى أن من فاتته الجمعة قضاها ظهرًا 4 ركعات، مؤكدًا على وجوب التوبة من هذا العمل وألا يضيع الإنسان عمله بسبب صلاة تركه صلاة لا يصليها المسلمون إلا كل أسبوع مرة، ناصحًا إياه بكثرة الاستغفار والندم عن تقصيره.

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حكم ترك صلاة الجمعة 

لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أوضحت أن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، مشيرةً إلى قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[الجمعة:9].

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر، في فتوى لها ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعةً قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". [رواه: أبو داود].

وأردفت أن ترك المسلم لصلاة الجمعة، إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، لافتةً إلى أنه قد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائي].

واختتمت لجنة الفتوى بالأزهر فتواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" [رواه: مسلم].

حكم ترك صلاة الجمعة هل من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا حكم من ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات

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