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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ..وجع القلوب..أهالي الدلجمون بكفر الزيات يودعون جثمان أب مات حزنا علي ابنه

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية

شيع الآلاف  من الأسر والعائلات بقرية الدلجمون بكفر الزيات محافظة الغربية مساء اليوم جنازة  أب عجوز مسن  مات حزنا على نجله في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة منذ قليل بالمسجد الكبير بذات القرية حتى  مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وحرص زملاء ابنه الراحل على وداع الاب في جنازة مبكية أوجعت قلوب المشتركين حال الدعاء للاب وابنه أمام أبواب قبرهما .

وكان " ع.ف" الذي يبلغ من العمر 47 سنة توفي داخل مستشفى كفر الزيات العام ليلحق بنجله وائل الذي توفي بحادث أليم منذ 4 أيام عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونعي أهالي القرية الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون .

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في ذات السياق قال مبروك عطية احد أهالي قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات، إن الأب المتوفي كان يعاني من مرض مزمن ومنذ رحيل نجله منذ 4 أيام ، تدهورت حالته الصحية  ودخل في نوبة حزن واكتئاب شديدة على أثرها، جرى نقله إلى مستشفى كفر الزيات لتلقي العلاج وتم وضعه في العناية المركزة إلى أن وافته المنية صباح اليوم داخل المستشفى.

كما كشف أن الفقيد الراحل ونجله كانا يتمتعان بحسن السمعة الطيبة والحب من أهالي القرية وفور علم الأهالي بوفاة الأب عقب وفاة نجله منذ 4 أيام، خيمت حالة من الوجع والألم على القرية.

وأفاد جيرانه من أهالي قرية الدلجمون بكفر الزيات، أن نجل المتوفي يعاني من مرض نفسي ومنذ 4 أيام تغيب عن أسرته والقرية وتم العثور عليه متوفى في حادث  قطار بمحافظة القرية أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة وجري نقل جثمانه بواسطة سيارة إسعاف وتم دفنه، حيث لم يشارك والده في تشيع الجثمان نظرا لمرضه، وحاولت أسرته إخفاء خبر وفاة نجله عنه لكن فور علم الأب بوفاة الابن في حادث تدهورت حالته الصحية وتوفي اليوم.

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الغربية محافظة الغربية العناية المركزة مبروك عطية صلاة الجنازة كفر الزيات مرض نفسي وعكة صحية الجنازة العثور وفاة

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