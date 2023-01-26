الحسيني قارئاً وجمعة خطيبا.. مسجد الشرطة يستقبل الجمعة الأولى من شهر رجب

يستقبل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرأنية مباركة للشيخ هاني الحسيني القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وخطيباً الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتحتفي الدولة المصرية بالتزامن مع الجمعة الأولى من شهر رجب بذكرى عيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب تحت عنوان: “الوطنية بين الحقيقة والادعاء”، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

افتتاحات مساجد الجمعة الأولى من شهر رجب

في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح ( 25 ) مسجدًا يوم الجمعة الأولى من شهر رجب، منها ( 24 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 611 ) مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 111 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد

مديرية أوقاف المنوفية

3. الكبير – شنواي- أشمون

مديرية أوقاف البحيرة

4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير

6. شعلان – بركة غطاس

7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار

8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول

9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار

10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار

11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد

12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية –

أبو المطامير

13. عبد ربه البحري – زاوية صقر –

أبو المطامير

14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنيا

15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي

مديرية أوقاف الشرقية

16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق

17. الزغانوة - فاقوس

18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر

مديرية أوقاف قنا

19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف أسوان

20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد

مديرية أوقاف الغربية

21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين

مديرية أوقاف القليوبية

23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب

مديرية أوقاف الفيوم

24. السلام – فرقص - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين

قربات ليلة الجمعة ويومها

ومن قربات ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب ما يلي:

1- الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

قال سيدنا رسول الله: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم].

2- قراءة سورة الكهف:

قال سيدنا رسول الله : «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره]. وعنه صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورةَ الكهفِ ليلةَ الجمعةِ، أضاء له من النورِ ما بينه وبين البيتِ العتيقِ).

3- الإكثار من الدعاء:

قال سيدنا رسول الله: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]

4- الاغتسال والتطيب:

حث النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه الصحابة على الاغتسال، وكذلك التطيب حتى تكون رائحة المسلم حسنة فلا يؤذي إخوانه.

وقد ثبتت عدة أحاديث في ذلك منها: (لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، ويَتَطَهَّرُ ما اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، ويَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فلا يُفَرِّقُ بيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي ما كُتِبَ له، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى).

5- لبس أحسن الثياب:

كان النبي يلبس أحسن الثياب في العيدين ويوم الجمعة، ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما علَى أحدِكُم إن وجَدَ سَعةً أن يتَّخِذَ ثوبينِ لِجُمعتِه سوى ثوبي مِهنتِه).

6- التبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة التبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة سنة، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ، وبَكَّرَ وابتَكرَ، ومشى ولم يرْكب، ودنا منَ الإمامِ، فاستمعَ ولم يلغُ، كانَ لَهُ بِكلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها).