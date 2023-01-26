تفاعل جماهيري مع جناح الأزهر في أول أيام معرض القاهرة للكتاب.. صور

يشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

وفي أول أيام استقبال المعرض للزائرين، حرص قيادات الأزهر الشريف على زيارة عدد من أجنحة المعرض والخاصة بوزارات الدفاع والداخلية، إلى جانب جناح الرقابة الإدارية.

حيث أشاد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بالإصدارات الخاصة بأكاديمية الشرطة، وذلك أثناء زيارتهما لجناح وزارة الداخلية، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة ال٧١، واستمعا لما قدمه ممثلو وزارة الداخلية حول الخدمات الشرطية التي يتم تقديمها للمواطنين، مقدرين الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية.

كما تفقد الشيخ سالم الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد بسلطنة عمان، والشيخ زياد بن طالب، المستشار التعليمي بسلطنة عمان، كل أركان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.

وأشاد مستشار الوعظ والإرشاد، والمستشار التعليمي بسلطنة عمان، بجناح الأزهر وما يقدمه لزوار المعرض من كتب وإصدارات تراثية مهمة، ومن معروضات ومخطوطات تاريخية نادرة، كما أشادا بركن الفتوى وما يقدمه من فتاوى على مدار اليوم للكبار والصغار والرجال والسيدات.

فيما اصطف العشرات من جمهور المعرض أمام ركن الخط العربي لكتابة أسمائهم بالخطوط العربية المختلفة ثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، فقد رسم الركن في العام الماضي الابتسامة على وجوه 10 آلاف زائر كتبوا أسمائهم وتعرفوا أكثر على فنون الخط العربي، مع تعليم المتميزين منهم وتدريبهم عمليًّا داخل الركن بجناح الأزهر، وشاركوا بعد ذلك في ملتقى الخط العربي الذي أقيم في فبراير من العام الماضي.

ويضم جناح الأزهر مجموعة متنوعة من الأركان، هي أركان: الفتوى، ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، والطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربي، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامي، وقاعة كبار الزوار، ومركز بيع الكتب ويوجد به إصدارات (مجمع البحوث الإسلامية- هيئة كبار العلماء- الجامع الأزهر- مرصد الأزهر- مركز الترجمة- مركز الوافدين- الشئون الفنية العلمية- مكتب إحياء التراث- الإدارة العامة للمطابع).

وفي ركن الفتوى، استقبل علماء ووعاظ وواعظات الأزهر الجمهور من مختلف الشرائح العمرية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم الدينية في أمورهم وحياتهم، حيث يشارك وعاظ مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما استقبل متحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر جمهوره الذين اطلعوا على نماذج نادرة للمخطوطات وأعمال تم ترميمها وصور ووثائق تاريخية.

وتوافدت الأسرة بأطفالها إلى ركن الطفل للتعرف على شخصية نور والأعمال الفنية التي قامت بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تثقيف الأطفال وتعليمهم الفنون المختلفة من الكتابة والرسم والتلوين وغيرها، وإلى جوار ركن الخط أقبل قراء الجناح على منفذ بيع الكتب حيث إصدارات الأزهر وقطاعاته المختلفة وتنوع هذه الكتب وثراء محتواها بأسعار زهيدة لا تتجاوز تكلفة الطباعة تيسيرًا على القراء.