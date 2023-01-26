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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالمنعم السيد: زيارة الرئيس السيسي للهند تفتح مجالات جديدة لزيادة التعاون.. فيديو

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات بين مصر والهند ممتدة منذ فترة طويلة.

 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الجديدة يفتح مجالات جديدة لمزيد من التعاون بين مصر والهند.

 

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،: "التعاون والتبادل التجاري بين مصر والهند يبلغ 7.2 مليار دولار سنويا"، معقبا: "الميزان التجاري بين مصر والهند يكاد يكون متكافئا".

 

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،: "حجم صادرات الهند لمصر تبلغ 3.7 مليار دولار، بينما تبلغ صادرات مصر إلى الهند 3.2 مليار دولار"، لافتا: "الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التقدم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

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