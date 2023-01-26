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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي الأمن الغذائي بلبنان

ميقاتي
ميقاتي

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم /الخميس/ ملف الأمن الغذائي في البلاد مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومنسق الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية عمران رضا ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

تناول اللقاء الأزمة العالمية التي تواجه الدول كافة، بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على كل الدول ومنها لبنان.

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