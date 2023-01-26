ماذا ينتظر الزمالك حال الخسارة من فيوتشر؟.. 4 سيناريوهات صعبة تفجر الأوضاع

سادت حالة من التوتر والقلق داخل نادي الزمالك، خاصة فريق الكرة عقب توالي الهزائم في الدوري العام المصري، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في المباريات التي خاضها في شهر يناير الجاري، نتج عن ذلك الإطاحة بالإدارة الفنية للفريق الأبيض بقيادة جوسفالدو فيريرا.

من مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

ويحتل نادي الزمالك الذي خسر آخر مباراتين خاضمها الفريق في الدوري العام المصري، المركز الخامس في ترتيب جدول فرق الدوري، برصيد 26 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الغريم التقليدي النادي الأهلي، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقظة.

وتوقف رصيد الزمالك عند 26 نقطة بالمركز الخامس، ليواصل نزيف النقاط ونتائجه السلبية منذ بداية 2023، قبل أن يلتقى مع فيوتشر في السابعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال كابتن محمد صلاح، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك ينتظر مباراة صعبة جدًا أمام فريق فيوتشر، لذلك يجب أن يكون هناك لم شمل بين اللاعبين خلال تلك المباراة، مشيرًا أن مدرب نادي الزمالك الجديد كابتن أسامة نبيه لم يلعب في تلك المباراة على تفاصيل فنية على الإطلاق، ولكنه سيراهن على روح اللاعبين لكي يثبتوا للجمهور أنهم غير مسؤولين عن الحالة التي إليها الفريق الفترة الماضية.

وأكد صلاح - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزمالك ليس أمامة أي خيار سوف الفوز أمام فيوتشر، وذلك بسبب المقارنة التي ستحدث في تلك المبارة ما بين "أسامة وفيريرا"، ومن وجهه نظري أن تلك المقارنة ظالمة لأسامة في جميع حالاتها، وذلك لأن فيريرا لديه رصيد كافي لدى جماهير نادي الزمالك في الفترة الماضية، ونأمل خير في الجهاز الفني الجديد، بالفوز في المباراة، لأن التعالدل ليس في صالح نادي الزمالك ويجعله متأخر جدًا في ترتيب الدوري.

واستكمل: إن جمهور نادي الزمالك لم يتقبل أي خسارة أخرى في المرحلة القادمة، ويجب على مدرب الزمالك الجديد كابتن أسامة نبيه أن يوحد صفوفه؛ لأن هناك بطولة إفريقية يجب أن يظهر الزمالك بشكل مشرف بها، حيث يمثل اسم مصر، وفي الحقيقة الزمالك بعيد جدا عن بطولة الدوري، ولكنه يجب أن يعافر في تلك البطولة لكي يحافظ عليها بعد الفوز بها مرتين متتاليين.

فيريرا

المطلوب من جمهور الزمالك

واختتم صلاح، إن نادي الزمالك من الصعب جدا أن يكمل مشوارة بمدير فني مصري، وخلال الأسابيع المقبلة سوف نسمع عن مدرب أجنبي جديد يتولى قيادة نادي الزمالك، وهنا يجب على مجلس إدارة النادي أن يتأنى في اختياره ويأتي بمدرب سيرته الذاتية ممتلئة بالبطولات وليس المباريات الفائز بها، وسعر الدولار لن يؤثر على النادي في جلب مدرب أجنبي.

عقب خسارة نادي الزمالك من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام المصري، أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قراره بخصوص الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق.

وقال مرتضى منصور في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعد المباراة: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير"، مضيفا: "القرار توجيه الشكر لمستر فيريرا وجهازة المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية".

وأكد: "استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسئوليته السابقة مسؤولًا عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول، وتعيين أسامة نبية مديرًا فنيًا للفريق الأول".

ولفت: "تعيين كل من حسين ياسر، ومحمد صبري مدربين مساعدين، تعيين محمود فايز محلل أداء، استمرار أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمي، التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي، وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم، والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري".

وينتظر نادي الزمالك 4 سيناريوهات مقلقة قد تفجر الأوضاع داخل ميت عقبة حال الهزيمة من فريق فيوتشر في المباراة المقبلة، وهي:

ابتعاد الفريق عن المنافسة تماما على درع الدوري العام.

احتلال مركز متأخر في ترتيب الجدول العام للدوري حال فوز الاتحاد والغزل في مبارياتهما القادمة.

غياب الزمالك عن التواجد في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

خصومات كبيرة تنتظر نجوم الفريق الأول ووضع عددا منهم على دكة البدلاء.