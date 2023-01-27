أنتم في القلب.. مدير إعلام أكاديمية الشرطة السابق يوجه رسالة مؤثرة لشهداء الداخلية

هنأ اللواء دكتور أحمد كساب مدير الإعلام والعلاقات السابق بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، لافتا إلى أن الشهيد هو رمز التضحية والفداء والعطاء.

ووجه الدكتور أحمد كساب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة مؤثرة لشهداء الشرطة قائلا لهم: أنتم في قلوبنا دائما وفي مكان أفضل عند ربنا، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجميع القيادات الأمنية حريصون على رعاية أسر الشهداء والاهتمام بهم، ولن ننسى أحد قدم روحه في سبيل استقرار الوطن ومؤسساته.

تابع مدير الإعلام والعلاقات السابق بأكاديمية الشرطة، الشرطة المصرية منذ نشأتها وهي وطنية وتعمل على تحقيق أمن واستقرار وسلامة الدولة والمواطن، وانحيازهم وعطائهم دائما لهذه البلد.

