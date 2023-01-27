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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفرة غير مسبوقة.. محافظة القاهرة: سوق السيارات الجديد متكامل على طريق العين السخنة

سوق السيارات
سوق السيارات

قال اللواء "إبراهيم عوض" المتحدث بإسم محافظة القاهرة، إنه تم إنشاء سوق للسيارات على طريق القطامية العين السخنة القديم، و تم حدوث طفرة غير مسبوقة و كبيرة فى سوق السيارت ليضم جميع الخدمات، بداية  من عرض المركبة، و الإصلاح،  و الكشف على السيارات، و الترخيص، و تجديد الرخص، و تواجد الشهر العقاري بهذة المنطقة، و  يضم "وحدة مرور متكاملة" و أيضا بنوك و جميع الخدمات المتكاملة، لسهولة و مرونة  الإجراءات على المشترى أو البائع، و  توفيرا للوقت و الجهد و المال للمواطن.

و أكد  إبراهيم عوض متحدث محافظة القاهرة، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" ، المذاع على فضائية  النهار، أن سوق السيارات الجديد هو "مدينة متكاملة من عالم السيارت"،  ويضم جميع السيارت، و أيضأ  يتوافر فيه جميع  الخدمات المتكاملة تسهيلا على المواطن، و إنه تم غلق جميع أسواق السيارت القديمة، كسوق السيارات بمنطقة الحى العاشر مدينة نصر، و أى أسواق أخرى.

سوق السيارات الجديد

و أشار المتحدث بإسم محافظة القاهرة، إلى منطقة تواجد اكبر سوق سيارات، يقع على محور محمد نجيب طريق العين السخنة القديم "طريق المحاجر القديم" مضيفا  إلى سهولة الوصول إليه من جميع أنحاء المحافظة، و سوف يتم افتتاحه قريبا من قبل القيادة  السياسية.

https://fb.watch/iiABF1dIPZ/?mibextid=RUbZ1f

محافظة القاهرة مدينة سيارات العين السخنة السيارة إبراهيم عوض تامر امين

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