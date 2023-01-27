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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ملاكي بترعة الإبراهيمية إلى 3 أشخاص وإصابة اخر

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالقرب من مدخل بني مزار شمال المنيا، إلى 3 ضحايا من مستقلي السيارة  أثناء تواجدهم في موكب حفل زفاف، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى مطاي تحت تصرف النيابة العامة.

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انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري علي الفور إلى موقع الحادث،  وتبين مصرع كل من: "أ.ج"، "ر.أ"، "ز. م" وتم نجاة الرابع ويدعى "ر.ج" وجرى نقل الجثث والمصاب لمستشفى مطاي وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الأول والثاني وجاري البحث عن المفقود الثالث،

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا،  إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في مركز بني مزار،  واسفر الحادث عن وقوع إصابات وضحايا،  وتم نقلهم إلى المستشفى.  

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مره أخرى، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حادث انقلاب سيارة مصرع شخص السرعة الزائدة حادث انقلاب سيارة قوات الإنقاذ النهرى

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