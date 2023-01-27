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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تغلق مصنعها التشيكي طوال شهر فبراير بسبب نقص قطع الغيار

صدى البلد

تستمر مشاكل التوريد في التأثير على صناعة السيارات، حيث أبلغ العديد من صانعي السيارات عن انخفاض في المبيعات لعام 2022 بسبب اضطرابات الإنتاج الناجمة عن الإمدادات غير المنتظمة. 

 

يتعين على شركة تويوتا الآن التعامل مع المزيد من مشاكل الإمداد وقد اتخذت قرارًا غير مسبوق بإغلاق مصنعها في جمهورية التشيك طوال شهر فبراير نتيجة لذلك.

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تويوتا تغلق مصنعها التشيكي طوال شهر فبراير بسبب نقص قطع الغيار

ينتج المصنع في كولين، على بعد حوالي 37 ميلاً (60 كيلومترًا) شرق براج حاليًا طرازي Aygo Xو Yaris، وفي العام الماضي، زاد إنتاجه بنسبة 35% تقريبًا إلى 202,255 سيارة مجمعة. 

 

حصلت تويوتا على الملكية الكاملة لموقع الإنتاج في عام 2021 ومنذ ذلك الحين ، استثمرت أكثر من 200 مليون دولار في توسعتها، قبل عام 2021 كان المصنع مملوكًا لشركة تويوتا ومجموعة PSA وفقًا لمبدأ المشروع المشترك.

 

لا تدخل تويوتا في التفاصيل المتعلقة بطبيعة مشكلات التوريد، ومن غير المعروف ما إذا كانت مرتبطة بالنقص المستمر في الرقائق العالمية أو أي شيء آخر، وقال توماس باروبيك ، المتحدث باسم المصنع ، لموقع أوتوموتيف نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نظرًا لنقص المكونات في سلسلة التوريد ، سنضطر إلى وقف الإنتاج مؤقتًا اعتبارًا من 31 يناير".

 

من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج العالمي المخطط لشركة تويوتا لشهر فبراير إلى 750.000 وحدة ، منها 300.000 وحدة سيتم بناؤها في اليابان و 450.000 وحدة في مصانع أخرى حول العالم، بالإضافة إلى مصنعها التشيكي، حيث سيتعين على شركة صناعة السيارات إيقاف الإنتاج مؤقتًا في مصنع Toyota Motor Corporation Motomachi في اليابان لمدة يومين، وهذا هو المكان الذي يتم فيه تصنيع طرازي GR Yaris و GR Corolla للأداء.

 

أعلنت شركة تويوتا في وقت سابق من هذا العام أنه يتعين عليها إجراء عدد من التغييرات على خطتها الإنتاجية لعام 2023، وتتوقع الخطة المنقحة ما يصل إلى 10.6 مليون سيارة تويوتا سيتم تجميعها هذا العام، وقد حددت الشركة حجم إنتاج أساسي مع نطاق تقلب للمخاطر التنازلية يبلغ حوالي 10%.

السيارات TOYOTA GR Corolla GR Yaris Yaris

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