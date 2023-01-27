عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف ستايل .. فستان سلمى حايك بدون بطانة في عرض فيلمها الجديد

صدى البلد

ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بإطلالة شبه عارية في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike's Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم وماثيو ماكونهي. 

ونشرت سلمى حايك عبر حسابها بتطبيق انستجرام، صور وفيديوهات من عرض فيلمها Magic Mike's Last Dance في ميامي، وكانت إطلالتها الأبرز في الحدث. 

حضرت سلمى حايك العرض الخاص، بفستان أسود اللون، شفاف، على طريقة إطلالة رانيا يوسف الشهيرة في مهرجان الجونة، ما يؤكد أن الفنانة المصرية كانت سباقة في الموضة. 

وظهرت العديد من النجمات مؤخرا بفستان مشابه لما ارتدته رانيا يوسف منذ حوالي 4 سنوات، ومازال رائجا حتى اليوم. 

وتألقت سلمى حايك، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بلوس أنجلوس، بإطلالة مثيرة، وتألقت باللون الفضي بفستان مكشوف. 

سلمى حايك رانيا يوسف جولدن جلوب فستان مكشوف مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

دلال ولا سمير؟.. تعرف على صورة خلفية هاتف إيمي سمير غانم

فارق العمر صادم .. خطيب أروى جودة السابق أوزجان دينيز يتزوج للمرة الثانية

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة

إعلامي يعلن عن قرب رحيل مهاجم الزمالك والانضمام للبنك الأهلي

أسامة نبيه يحسم نجم الزمالك مع الفريق

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 27 يناير 2023 م - 5 رجب 1444 هـ

حكم من ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات

باستخدام الذكاء الاصطناعي .. تقنية جديدة لرؤية ما وراء الجدران والأبواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ