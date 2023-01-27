رانيا يوسف ستايل .. فستان سلمى حايك بدون بطانة في عرض فيلمها الجديد

ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بإطلالة شبه عارية في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike's Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم وماثيو ماكونهي.

ونشرت سلمى حايك عبر حسابها بتطبيق انستجرام، صور وفيديوهات من عرض فيلمها Magic Mike's Last Dance في ميامي، وكانت إطلالتها الأبرز في الحدث.

حضرت سلمى حايك العرض الخاص، بفستان أسود اللون، شفاف، على طريقة إطلالة رانيا يوسف الشهيرة في مهرجان الجونة، ما يؤكد أن الفنانة المصرية كانت سباقة في الموضة.

وظهرت العديد من النجمات مؤخرا بفستان مشابه لما ارتدته رانيا يوسف منذ حوالي 4 سنوات، ومازال رائجا حتى اليوم.

وتألقت سلمى حايك، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بلوس أنجلوس، بإطلالة مثيرة، وتألقت باللون الفضي بفستان مكشوف.